Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die neue Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Auch wenn in der neuen Horoskop -Woche nicht alles reibungslos in Deinem Leben verläuft, so hast Du trotzdem die Chance, Dein Schicksal mithilfe der Mondenergien in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 27.10. bis 2.11.2025 führt Dich zum Glück. Lasse Dich von den Sternen auf den richtigen Weg leiten.

Für alle im Zeichen Zwillinge Geborene gibt es hier noch mehr zu entdecken:

Liebe und Partnerschaft

Wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte zu hüpfen, ist nicht Deine Sache. Wenn Du nicht so stur wärst, könntest Du jetzt im siebten Himmel schweben. Erkenne doch endlich, wie wichtig Dir eine gute Beziehung ist. Dein Herzblatt ist eifersüchtig und bewacht Dich auf Schritt und Tritt. Zum Thema Liebe werden einige Hürden in den Weg gelegt, die es zu umgehen gilt. Meide Menschen, die so gar nicht auf Deiner Wellenlänge liegen.

Gesundheit und Fitness

Öfter mal die Sporttasche für das Fitnesscenter packen. Du fühlst Dich etwas matt, aber es geht schnell wieder aufwärts. Dein Körper braucht Bewegung. Wenn Dir Sport zu anstrengend oder zu langweilig ist, gehe ab und zu einmal tanzen. Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren.

Beruf und Finanzen

Ein offenes Gespräch unter Kollegen klärt so einiges. Du kannst durch neue Wege neue Horizonte entdecken. Deine Pläne kommen an und werden gefördert. Günstige Zeit für geschäftliche Reisen und telefonische Kontaktpflege.