Mountainbikerin ist in Wildnis unterwegs, als sie sich plötzlich beobachtet fühlt

Zunächst nahm die Mountainbikerin an, einen Bären gesichtet zu haben, doch dann wurde ihr klar, dass es sich um etwas viel Selteneres handelte - einen "riesigen" einsamen Wolf.

Meredith Eades war mit Freunden im Grenzgebirge in British Columbia unterwegs, als sie in der Ferne ein mysteriöses Wesen entdeckte.

Bei der Sichtung soll es sich um einen "riesigen" Wolf handeln. © Screenshot/TikTok/ dithset

Die Bikerin war sich der Gefahr in diesem Moment bewusst: "Man ist buchstäblich mitten im Nirgendwo", erklärt die 39-Jährige. "Wenn etwas Schlimmes passiert, müsste man einen Hubschrauber rufen, um einen zu retten."

Obwohl die Entdeckung ihr große Angst machte, versetzte sie der Anblick des Wolfes auch in Erstaunen: "Wenn ich Tiere im Zoo sehe, bricht es mir ein bisschen das Herz. Wenn man dann eines in seinem natürlichen Lebensraum sieht, ist es einfach so cool."

Kein Wunder also, dass Meredith die Situation auf Video festhalten wollte. Auf TikTok wurden die Aufnahmen fast 22 Millionen Mal angesehen.

Paul C. Paquet, ein kanadischer Biologe, erklärte gegenüber Yahoo News, dass er vermutet, dass es sich bei der Sichtung tatsächlich um einen Wolf handelt.



Männliche Wölfe in dieser Umgebung können bis zu 2,4 Meter lang und 55 Kilogramm schwer werden.