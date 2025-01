Neue Verschwörungs-Theorie? Mysteriöse Nebel-Wolke soll Menschen krank machen

David Bember (42) aus Florida berichtet von einem "chemischen" Geruch, den er im Nebel wahrgenommen hat. © Montage: TikTok/david_bamber

Seitdem der mysteriöse Nebel Ende Dezember das erste Mal gesichtet wurde, häufen sich die Meldungen.

Überall in den USA wenden sich Menschen via Social Media an die Öffentlichkeit, berichtet Daily Mail. Viele, die mit der Wolke in Kontakt kamen, erzählen von einem beißenden chemischen Geruch. Einige Betroffene klagen über plötzlich auftretende Beschwerden: Husten, Halsschmerzen, verstopfte Nase, Augenreizungen, Lethargie, Appetitlosigkeit und Darmprobleme.

So erzählte eine Anwohnerin aus Florida der Zeitung, wie sie nur zehn Minuten im Nebel an einer Tankstelle stand. Plötzlich fühlte sie sich unwohl. "Ich musste immer wieder niesen, meine Augen waren stark geschwollen", schilderte die Frau. "Mir wurde ganz warm, ich fühlte mich, als hätte ich Fieber und hatte Magenkrämpfe." Nach drei Stunden sollen die Beschwerden wieder nachgelassen haben.

Auch David Bember aus Florida geriet in den Nebel. "Das Unheimlichste sind der Geschmack und der Geruch", schildert der 42-jährige Familienvater bei TikTok. "Es riecht, als hätte jemand Feuerwerk gezündet. Die Luft riecht giftig", stellt er fest.

Derweil werden Bilder im Netz verbreitet, die nahelegen sollen, dass der Nebel aus "weißen Partikeln" besteht. Es soll sich um ein "sichtbares" Aerosol handeln, glauben besorgte TikToker zu wissen. Nur wenn man mit einer Taschenlampe darauf leuchtet, werden diese sichtbar, hieß es auf einschlägigen TikTok-Accounts.