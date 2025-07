Frau läuft es kalt den Rücken hinunter, als sie eingeritzte Botschaft im alten Schrank entdeckt

Arlington (USA) - Was eine Familie aus dem US-Bundesstaat Massachusetts in ihrem gerade bezogenen Haus entdecken musste, lässt sie nicht mehr ruhig schlafen: In einem 100 Jahre alten Kleiderschrank hatte ein Vorbesitzer eine gruselige Botschaft eingeritzt.

Eine Familie fand in ihrem 100 Jahre alten Kleiderschrank folgende Botschaft: "Ein roter Fluss verstopft meine Augen, während ich immer tiefer aus Verzweiflung in den Tod gleite." © Screenshot/Reddit/u/vitaminmm

Madeleine Jones war erst vergangenes Jahr mit ihrer Familie in ein Haus in Arlington gezogen. Das Gebäude, das aus dem Jahr 1924 stammt, hielt allerdings mehr für sie bereit, als die neuen Besitzer zunächst ahnten.

Es sollte mehrere Monate dauern, bis Madeleine auf den Grusel-Fund stieß: Die US-Amerikanerin sortierte gerade ahnungslos die Kleidung in ihrem Holzschrank, der sich bereits im Haus befunden hatte, als sie plötzlich eine Inschrift an der inneren Rückseite des Möbelstücks sah.

"Sie steht ganz hinten in einem wahrscheinlich mehr als 90 Zentimeter großen Schrank, in die Klebefolie geritzt", so Madeleine gegenüber Newsweek. Und die 15 Wörter hätten mysteriöser nicht sein können: "Ein roter Fluss verstopft meine Augen, während ich immer tiefer aus Verzweiflung in den Tod gleite."

Wer von den früheren Bewohnern des Hauses die Botschaft in das Holz geritzt hatte, ist nicht bekannt. Da das Haus bereits rund 100 Jahre auf dem Buckel hat, könnten die Worte auch schon ziemlich alt sein.