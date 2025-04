Was ist das? Mysteriöse Kreatur sorgt in Wohngebiet für Angst und Schrecken

Pueblo (USA) - Eine Anwohnerin (30) aus dem US-Bundesstaat Colorado traut sich derzeit nicht vor die eigene Haustür. Grund ist ein mysteriöses Wesen, das in der Dunkelheit immer wieder vor ihrer Wohnung auftaucht. Nicht einmal Experten sind sich sicher, was da in der Nacht umherstreift. Fakt ist aber: Es scheint großen Hunger zu haben und keinerlei Angst vor Menschen ...