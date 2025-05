Frau entdeckt ein Jahr nach Einzug versteckten Raum in Wohnhaus

Ein Jahr nach dem Kauf eines Hauses entdeckte die Besitzerin eine versteckte Tür hinter zwei Bücherregalen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/zara_braley

Im Jahr 2024 erstand TikTokerin Zara Braley ein Haus im US-Bundesstaat Maine. Was sie damals sicher nicht geahnt hatte: Das Gebäude hatte ein Geheimnis!

Beim Kauf befand sich im Schlafzimmer ein deckenhohes, dunkles Bücherregal, welches Zaras Aufmerksamkeit zunächst nicht wirklich erregte. Erst am vergangenen Dienstag bemerkte die Anwohnerin, dass sich das Regal in der Mitte aufklappen ließ. Dahinter kam eine versteckte Tür zum Vorschein.

Merkwürdig: Der Rahmen war komplett abgeklebt worden, als hätte jemand den Raum dahinter abdichten wollen.

In einem Video, das Zara von ihrer Entdeckung machte, fragte sie unsicher: "Soll ich es aufmachen? Was, wenn da Eichhörnchen oder so was sind? Ich weiß nicht." Erst als ihr Bruder, mit "Stirnlampe und Abenteuerlust" bewaffnet, anrückte, ging die US-Amerikanerin schließlich auf Entdeckungstour.

Hinter der weißen, zugeklebten Tür stießen die beiden zunächst auf eine weitere, weitaus ältere Holztür. Dahinter eröffnete sich ihnen ein Flur samt Treppe, die zu einem bisher völlig unbekannten Zimmer über ihnen führte.