Mysteriöse Mumie untersucht: Ein Detail verblüfft die Forscher sehr

Turin (Italien) - Jahrelang schlummerte die Anden-Mumie im Depot des Museums für Anthropologie und Ethnographie an der Uni Turin ( Italien ). Nun haben Wissenschaftler den Körper der vor mehr als 800 Jahren verstorbenen Frau gründlich untersucht.

Die Mumie war zeitweise mit weiteren menschlichen Überresten im Museum ausgestellt. © Journal of Cultural Heritage, CC BY 4.0

Im Fachjournal "Journal of Cultural Heritage" berichten die Forscher von ihren Erkenntnissen.

Mit einem aufwändigen Verfahren, einer multispektralen Fotoanalyse, habe man die Mumie detailliert vermessen.

Faszinierend: An beiden Wangen der erwachsenen Frau, die wohl vor rund 800 Jahren in Südamerika lebte, konnten Tattoos nachgewiesen werden. Drei senkrechte Linien, rund sechs Zentimeter lang verlaufen von Mund zum Ohr. Am Handgelenk trug die Frau hingegen ein S-förmiges Muster, berichten die Forscher.

Für das Team um den Anthropologen Dr. Gianluigi Mangiapane ist die jüngste Entdeckung eine Sensation. Denn: Bislang konnten nur bei ganz wenigen Mumien Tattoos nachgewiesen werden. Mumifizierte Haut sei häufig nicht ausreichend konserviert. Mögliche Tattoos mit bloßem Auge nicht sichtbar, heißt es in der Studie.

Interessantes Detail: Die verwendete Farbe wurde nicht aus Holzkohle gewonnen, wie bei traditionellen Tätowierungen häufig üblich - sondern aus Magnetit, einem Mineralgestein. Die Tattoos könnten einst bläulich-schwarz geschimmert haben, vermuten die Forscher.