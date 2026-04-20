Heftiges Erdbeben vor Japan: Angst vor meterhohen Wellen und Tsunami

Tokio (Japan) - Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat Japan erschüttert.

Japans Küste ist von einem heftigen Erdbeben heimgesucht worden. (Archivfoto) © -/Kyodo News/AP/dpa

Die japanische Wetterbehörde sprach eine Tsunami-Warnung aus und warnte vor Wellen, die bis zu drei Meter hoch sein könnten.

An der Küste der nordöstlichen Präfektur Iwate wurden kurz darauf bereits Flutwellen von bis zu 80 Zentimetern gemeldet, wie der japanische TV-Sender NHK berichtete.

In der Atomruine Fukushima Daichi sowie in den Atomkraftwerken in den Präfekturen Miyagi und Aomori seien keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Betreiber.