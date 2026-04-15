15.04.2026 19:05 Erdbeben erschüttert Leipzig und Umgebung: Deshalb war es so deutlich spürbar

Als in Leipzigs Wohnzimmern am Dienstag plötzlich das Geschirr klirrte, registrierte die Erdbebenüberwachung eine Erschütterung der Magnitude 3,2 im Landkreis.

Von Jennifer Schneider

Leipzig - Das war kein vorbeifahrender Lkw, der am Dienstagabend in der sächsischen Großstadt für Unruhe sorgte: Als in den Wohnzimmern vieler Leipziger plötzlich das Geschirr klirrte, registrierte die zuständige Erdbebenüberwachung eine Erschütterung der Magnitude 3,2 zwischen Neukieritzsch und Groitzsch.

Am Dienstagabend kam es etwa 25 Kilometer entfernt von Leipzig zu einem Erdbeben. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa/ZB Gegen 18.22 Uhr zeichnete das sächsische Seismologie-Netz ein Beben rund 25 Kilometer südlich der Messestadt auf. Obwohl Experten die Stärke als gering einstuften, waren die Erschütterungen selbst bis ins Erzgebirge deutlich spürbar. "Bislang wurden uns keine Schäden gemeldet", berichtete Karin Bernhardt, Sprecherin des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Entwarnung also - zumindest vorerst. Dass ein vergleichsweise schwaches Erdbeben so deutlich wahrgenommen wurde, hat einen einfachen Grund: "Die Intensität eines Erdbebens hängt sehr häufig von den lokalen Gegebenheiten ab. Leipzig liegt flach, daher ist schon eine niedrige Stärke spürbar", erklärte der Geophysiker Lutz Sonnabend (35) gegenüber TAG24. Erdbeben Nächstes Erdbeben erschüttert Japan Während in anderen Regionen stärkere Beben nötig sind, reichen hier bereits kleinere Erschütterungen aus. "Die Region zwischen Leipzig und dem Vogtland gilt als Risikogebiet für Erdbeben", betont der Experte.

Mit einer Stärke von 3,2 auf der Richterskala und einer Tiefe von etwa 22 Kilometern verlief das Erdbeben glimpflich. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

2015 und 2017 bebte die Erde rund um Leipzig mit ähnlicher Intensität. (Archivfoto) © Ralf Seegers

Was Ihr tun könnt, wenn die Erde bebt