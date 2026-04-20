20.04.2026 14:01 Angst vor hohen Wellen und Tsunami: Heftiges Beben erschüttert Japan - wird es noch schlimmer?

Erneut wird Japan von einem Erdbeben heimgesucht. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung für die Pazifikküste aus. Sie wurde wieder aufgehoben.

Von Lars Nicolaysen Tokio (Japan) - Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat den Nordosten und Norden Japans erschüttert. Die nationale Wetterbehörde sprach eine Tsunami-Warnung für die Pazifikküste der Präfekturen Hokkaido, Aomori und Iwate aus und warnte vor Wellen, die bis zu drei Meter hoch werden könnten.

Japans Küste ist von einem heftigen Erdbeben heimgesucht worden. (Archivfoto) © -/Kyodo News/AP/dpa Am Abend wurde die Tsunami-Warnung dann wieder aufgehoben. Die Bewohner waren aber weiter zu Vorsicht aufgerufen, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Zunächst war die Stärke des Bebens vor der Küste mit 7,5 angegeben worden, sie wurde am Abend jedoch angehoben. Die Behörden in fünf Präfekturen erteilten eine Anordnung zur Evakuierung für rund 170.000 Menschen. Das Zentrum des Bebens lag im Meer in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Die Wetterbehörde gab derweil eine Erdbebenwarnung für den Norden und weitere Gebiete aus. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Erdbebens habe sich erhöht. 182 Gemeinden in sieben Präfekturen seien aufgefordert worden, Katastrophenschutzmaßnahmen zu ergreifen, berichtete der Sender NHK. Erdbeben Tsunami-Alarm: Schweres Erdbeben erschüttert Japan Betroffen war demnach auch die Region Kanto, in der sich auch der Großraum Tokio befindet. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mahnte zur Evakuierungsbereitschaft für die kommenden Tage wegen der Gefahr möglicher weiterer starker Erdbeben.

August 2024: Hohe Wellen treffen auf ein Küstengebiet in Kagoshima. (Archivfoto) © Hidetaka Komukai/Kyodo News/AP/dpa

Flutwellen erreichen Küste