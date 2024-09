Über 140 Tote bei Überschwemmungen und Erdrutschen

Kathmandu - Bei schweren Überschwemmungen in Nepal sind inzwischen mindestens 148 Menschen ums Leben gekommen.

Retter evakuieren einen Bewohner aus einem überschwemmten Viertel von Lalitpur. © Sulav Shrestha/XinHua/dpa

Rund 55 weitere werden vermisst, wie Behörden mitteilten. Begonnen hatten die verheerenden Regenfälle in dem Land im Himalaya am späten Donnerstag. Die Regierung kündigte kostenlose Behandlungen für Verletzte und Hilfspakete für betroffene Familien an.

Etwa die Hälfte der Todesopfer sei in der Hauptstadt Kathmandu und in umliegenden Bezirken zu beklagen.

Die Region sei von den Überschwemmungen und Erdrutschen schwer gezeichnet. Örtliche Medien sprachen von den schlimmsten Niederschlägen in Kathmandu seit Jahrzehnten.

Landesweit habe der Regen insbesondere zentrale und östliche Regionen erfasst. Im Umland der Hauptstadt seien mehrere Busse von Erdrutschen mitgerissen worden. Die Leichen von mindestens 35 Menschen seien aus den Fahrzeugen geborgen worden, meldeten Behörden.

"Die Suche nach den Vermissten ist noch im Gange, während die betroffenen Familien in Sicherheit gebracht werden. Das kann noch ein paar Tage dauern", sagte Polizeisprecher Dan Bahadur Karki der dpa.

Verletzt wurden seien Angaben zufolge rund 100 Menschen. Mehr als 3600 Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit.