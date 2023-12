Amtliche Warnung vor Hochwasser in Frankfurt und Hessen

Am Rhein sei vermutlich ab dem morgigen Sonntag mit einer starken Zunahme der Wassermengen zu rechnen. "Nach derzeitigen Prognosen kann es am hessischen Rhein-Abschnitt zu einem fünf- bis zehnjährlichen Hochwasser kommen", ergänzte der Sprecher.

Demnach sind die Flüsse in dem Bundesland bereits "randvoll". Durch weiteren Regen sowie auftauenden Schnee in den Bergen infolge der gestiegenen Temperaturen könne sich daraus eine Hochwasserlage entwickeln.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main erwartet für den Samstag - insbesondere im höheren Bergland von Hessen - flächige Niederschläge. Bis Sonntagfrüh sei ein "Gesamtniederschlags-Dargebot aus schmelzendem Schnee und Regen" von über 30 Litern pro Quadratmeter in zwölf Stunden nicht ausgeschlossen.

Das Tauwetter soll nach der Vorhersage der Offenbacher Meteorologen auch in den kommenden Tagen anhalten. Am heutigen Samstag werden Spitzentemperaturen von sechs bis neun Grad in Hessen erwartet, am Sontag sieben bis zehn Grad und am Montag sogar neu bis zwölf Grad in der Spitze.

An allen drei Tagen müsse zudem mit einzelnen Regengüssen gerechnet werden.