Drei Jahre nach Hochwasser-Katastrophe in NRW: Erst rund ein Drittel der Hilfsmittel bewilligt

Düsseldorf - Am Samstag jährt sich die Hochwasser -Katastrophe in Nordrhein-Westfalen , die 49 Menschen das Leben kostete, zum dritten Mal. Inzwischen hat das Land etwa ein Drittel der 12,3 Milliarden Euro für den Wiederaufbau bewilligt.

Die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 verursachte Schäden in Milliardenhöhe - hier in der NRW-Gemeinde Gemünd. © Oliver Berg/dpa

Insgesamt rund 4,1 Milliarden Euro seien zugesagt worden, teilte das nordrhein-westfälische Bauministerium in Düsseldorf am Montag mit.

Mit 2,7 Milliarden Euro kommt der größte Teil den Kommunen zugute. Damit werden unter anderem durch das Hochwasser geschädigte Krankenhäuser, Sportplätze oder Kindergärten saniert oder neu gebaut.

Für Privatpersonen, deren Eigentum geschädigt wurde, wurde eine Unterstützung von insgesamt 818 Millionen Euro bewilligt. Davon seien 668 Millionen Euro - oder 82 Prozent - bereits ausgezahlt. Auch Wirtschaft und Landwirtschaft bekommen Unterstützung.

Das Ministerium rechnet offenbar nicht damit, dass der Fonds völlig ausgeschöpft wird. "Die rund 12,3 Milliarden Euro, die für den Wiederaufbau in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen, werden am Ende in der Höhe voraussichtlich nicht benötigt werden", sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (47, CDU).