Hochwasser in Dresden: Sechs-Meter-Marke wird nicht erreicht

Dresden - Starker Regen und Tauwetter ließen den Pegel der Elbe steigen. Der Scheitelpunkt des Hochwassers in Dresden steht unmittelbar am heutigen Freitagnachmittag bevor. TAG24 hält Euch auf dem Laufenden.

Der Elbpegel beträgt am Freitagmorgen (5.15 Uhr) in Dresden 5,93 Meter, in Schöna 6,34 Meter, in Meißen 6,46 Meter und in Riesa 6,54 Meter.

Mit dem steigenden Elbe-Pegel steigt auch das Grundwasser in Dresden informiert die Stadt am Donnerstag.

Am Donnerstagmorgen (5.30 Uhr) lag der Pegel in Dresden bei 5,90 Meter. In Schöna waren am Donnerstagmorgen bereits 6,36 Meter erreicht (Alarmstufe 3), in Meißen 6,42 Meter sowie in Riesa 6,50 Meter (Alarmstufe 2).

Die Alarmstufe 3 (ab 6 Meter) sollte den Prognosen zufolge im Laufe des Morgens erreicht werden. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Stufe überhaupt. Doch so weit kommt es nun wohl doch nicht – vorerst. Den neuen Berechnungen des Hochwasserzentrums zufolge soll die Alarmstufe 3 gegen 3 Uhr in der Nacht zum Freitag erreicht werden. Dann steigt die Elbe aber noch weiter an – bis in die Mittagsstunden! Erst danach ebbt das Wasser langsam ab.

Am Mittag (13.45 Uhr) waren die Pegel weitgehend unverändert: In Dresden wurden 5,92 Meter gemessen, in Schöna 6,41 Meter, in Meißen 6,43 Meter und in Riesa 6,51 Meter.