Flutkatastrophen in Deutschland: Die heftigsten Überschwemmungen aller Zeiten!

Der folgende Überblick gibt mehr Einblicke in das Ausmaß der schlimmsten Überflutungen in Deutschland samt der Opferzahlen und Folgen für die Regionen.

Auch wenn die Einordnung als "Jahrhunderthochwasser" stets für jeden Fluss einzeln erfolgt, ist doch ersichtlich, dass sich diese Überschwemmungen an Elbe, Oder, Donau oder Rhein in den vergangenen Jahren zunehmend oft ereigneten.

Regionen in Ungarn, Österreich, Tschechien, Polen, Rumänien und Deutschland erleben derzeit Überschwemmungen eines solchen Ausmaßes, das selbst Jahrhunderthochwasser wie 1997 an der Oder übertreffen könnten. Diese Vb-Wetterlage bringt extreme Regenmengen und Unwetter.

Die Pegel vieler Flüsse steigen und wecken traurige Erinnerungen an vergangene Überschwemmungen in Deutschland.

In Deutschland traf es den Südosten Bayerns besonders hart. Darunter litten landwirtschaftliche Flächen genauso wie die Infrastruktur. In Passau betrug der Pegelstand ganze 12,20 Meter.

Diese schwere Sturmflut setzte in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 Norddeutschland unter Wasser. Der Orkan "Vincinette" erreichte eine Geschwindigkeit von 130 km/h. Die Elbe stieg auf einen Pegel von 5,70 Meter über Normal Null an.

Allein in Deutschland entstand ein Schaden von 330 Millionen Euro. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen und verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Zehntausende Soldaten und zivile Helfer packten zusammen an und füllten Sandsack um Sandsack.

Im Juli 1997 sorgte wieder eine Vb-Wetterlage in Tschechien, Polen und Deutschland für schlimmste Überschwemmungen. An der Oder herrschten Pegelstände von über 6 Metern.

In Sachsen starben 21 Menschen, in ganz Mitteleuropa ließen bei diesem Hochwasser mindestens 45 Menschen ihr Leben. Mit 11,6 Milliarden Euro Gesamtschaden bleibt dieses Hochwasser eine der teuersten Naturkatastrophen der deutschen Geschichte.

Sachsen traf es am schlimmsten, doch auch Tschechien und Bayern litten unter den Wassermassen. Am 21. August 2002 erreichte die Flutwelle auch Norddeutschland.

Der Elbpegel stieg in Dresden auf 9,40 Meter an. Alle Elbbrücken in Dresden, bis auf die Autobahnbrücke der A4, waren gesperrt. Teile der historischen Altstadt waren überschwemmt. Auch das Flussgebiet der Mulde und der Weißen Elster waren stark vom Wasser betroffen.

Auch die Neiße südlich von Görlitz ist 2013 über die Ufer getreten. © Paul Glaser/dpa

Nach den verheerenden Erlebnissen 2002 wird zwar in das Meldesystem und den Bau von Deichen und anderen Schutzmaßnahmen investiert, doch die Flüsse haben augenscheinlich noch nicht genug Raum zurückbekommen.

11 Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser ereignet sich die nächste Flutkatastrophe an der Elbe.

Am 6. Juni 2013 herrschte in Dresden mit 8,78 Metern der höchste Pegelstand. In Passau wurde mit einem Pegelstand von knapp 13 Metern ein trauriger Rekord aufgestellt.

Letztlich forderte diese Überschwemmung 9 Tote in Deutschland. Der wirtschaftliche Schaden belief sich auf etwa 12 Milliarden Euro. Diese interaktive Karte der Stadt Dresden zeigt die Ausmaße des Elbe Hochwassers. Es wurde nicht für möglich gehalten, dass in so kurzer Zeit zwei so extreme Hochwasser die Elbe und andere Flüsse zum übertreten bringen.

Betroffen waren vor allem Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Mitteleuropa trafen die Wassermassen sieben Länder.