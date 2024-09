Hochwasser-Alarm in Oder-Region: Erste Sickerstellen an Deichen

Das Oder-Hochwasser im Osten Brandenburgs rückt an Häuser in Wohngebieten heran und überflutet Straßen. Es gilt in einigen Regionen die höchste Alarmstufe 4.

Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) - Das Oder-Hochwasser im Osten Brandenburgs rückt zunehmend an Häuser in Wohngebieten heran und überflutet Straßen. Es gilt in einigen Regionen die höchste Alarmstufe 4.

In Eisenhüttenstadt (Oder-Spree-Kreis) kämpfen Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. © Patrick Pleul/dpa Katastrophenschutzbehörden sind in Alarmbereitschaft und die Einsatzkräfte wollen größere Schäden verhindern. Deichläufer berichteten von ersten Sickerstellen an Deichen, auch Treibholz wird durch die Wassermassen angeschwemmt. Am Nachmittag wird Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) in den Hochwassergebieten erwartet, um sich über die Entwicklung zu informieren. Eine extreme Hochwasserlage wie 1997, bei der Orte im Oder-Flussgebiet unterzugehen drohten, wird diesmal nicht erwartet. Die Sicherung mit Deichen hat sich seitdem verbessert. Hochwasser Hochwasser im Liveticker: Pegel an der Oder steigen - Alarmstufe 4 erwartet Der Landrat des Kreises Oder-Spree, Frank Steffen, rechnet damit, dass die Einsatzkräfte die Lage gut bewältigen können. "Die Stimmung ist angespannt, aber ruhig, da wir ja rechtzeitig die Alarmstufen ausgerufen haben", sagte er. Am Pegel in Ratzdorf wurde am Dienstagabend der Pegelstand der höchsten Alarmstufe 4 überschritten. In Eisenhüttenstadt galt dann ab dem Morgen die oberste Stufe - da lag der Wasserstand bei 6,30 Metern und darüber. Auch Warnapps schlugen an und meldeten an der Oder "sehr großes Hochwasser". Beim Erreichen der höchsten Alarmstufe geht es um Katastrophenabwehr. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Katastrophenfall gilt.

Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW) füllten fleißig Sandsäcke. © Patrick Pleul/dpa

Hochwasser in Brandenburg: Treibholz in den Fluten