Anleger machte Probleme: Jetzt sind Dresdner Elbfähren wieder im Einsatz

Dresden - Nach knapp zweiwöchiger Hochwasser-Pause sind alle drei Elbfähren im Dresdner Stadtgebiet wieder in Betrieb.

"Johanna" war die letzte Elbfähre, die jetzt wieder in Betrieb gegangen ist. (Archivbild) © Steffen Füssel

Mit "Johanna" nahm am Donnerstagmorgen auch die letzte Fähre ihren Dienst wieder auf, zwei Tage nach den Verbindungen am Schloss Pillnitz sowie in Laubegast.

Zuvor musste ein aus dem Fluss gehobener Anleger, wo sich bei hohem Wasserstand viel Treibgut ansammelte und den Ponton flussabwärts drückte, nach Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wieder eingesetzt, montiert und gesäubert werden.

Das jüngste Hochwasser erreichte vor einer Woche in Sachsens Landeshauptstadt bei 6,10 Metern den Höchststand.

Hier gilt seit vergangenem Sonntagmorgen keine Warnstufe mehr.