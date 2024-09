Sie stapeln wieder Sandsäcke am Elbufer: Keine Panik trotz Hochwasser in Laubegast!

Dresden - Steigt der Elbpegel, richten sich die Augen auch auf Laubegast. Kein Dresdner Stadtteil soff in der Vergangenheit so oft ab, wie das Viertel an der Elbe, zuletzt beim Hochwasser 2013 (Pegelstand: 878 Zentimeter). Die Stimmung unter Anwohnern und Gewerbetreibenden ist angespannt, aber längst nicht panisch. Viele räumen ihre Keller leer, treffen weitere Vorsichtsmaßnahmen.