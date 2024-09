Hochwasser im Liveticker: Feuerwehr rückt in Österreich zu mehr als 33.000 Einsätzen aus

Fortsetzung des Artikels laden

16. September, 8.05 Uhr: Frau prüft Pegelstand und fällt in Neiße

Eine Frau ist in Görlitz beim Prüfen des Pegelstandes in die Neiße gefallen. Laut ersten Angaben der Polizei ist die Frau am Parkhotel Merkur am Wasserrand ausgerutscht und in den Fluss gefallen. Sie sei etwa 700 Meter in der Neiße getrieben, bis sie sich kurz vor dem Wehr Vierradmühle aus dem Wasser ziehen konnte. Sie wird aufgrund einer Unterkühlung aktuell in einer Klinik versorgt.

Der hohe Wasserstand des Flusses Neiße nach starken Regenfällen. © dpa/PAP | Maciej Kulczynski

16. September, 8 Uhr: Österreich erwartet neue große Regenmengen

Im von Hochwasser betroffenen Österreich steht ein weiterer Tag mit teils großen Regenmengen bevor. Das berichtete der Wetterdienst des Senders ORF. In Niederösterreich, das zum Katastrophengebiet erklärt worden ist, verlief die Nacht auf Montag ruhig, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Doch bis Dienstag werden in dem östlichen Bundesland bis zu 60 weitere Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, wie es von einem Vertreter der Landesregierung hieß. Laut den Wetterfachleuten des Senders ORF sind von Tirol bis ins östliche Österreich an manchen Orten auch noch größere Mengen möglich.

16. September, 7.15 Uhr: Breslau ruft Hochwasseralarm aus

Nach schweren Unwettern und Überschwemmungen im Südwesten Polens bereitet sich die Stadt Breslau (Wroclaw) in Niederschlesien auf eine Flutwelle vor. Bürgermeister Jacek Sutryk rief Hochwasseralarm für die Stadt an der Oder aus. Zu den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen gehörten die Überwachung der Deiche rund um die Uhr, die Kontrolle und der Schutz von Kanälen sowie die Schließung von Deichübergängen, sagte Sutryk in einem auf Facebook verbreiteten Video.

15. September, 22.22 Uhr: Drei Menschen ertrinken in Polen

Im Zuge der Flut gibt es in Polen bereits den dritten Toten zu beklagen. Wie "Wyborcza" berichtet, kam es im Grenzgebiet zu Tschechien im Kreis Kłodzko, in Lądek-Zdrój und in Bielsko-Biała zu Todesfällen. In weiten Teilen von Ober- und Niederschlesien herrscht nach wie vor höchste Hochwasseralarmstufe. Zahlreiche Ortschaften mussten evakuiert werden. Tausende Menschen dürften die Nacht in Notunterkünften verbringen.

Die niederschlesische Kleinstadt Klodzko (Glatz) wurde von den Wassermassen überrollt. © Maciej Kulczynski/PAP/dpa

15. September, 19.47 Uhr: Auch in Rumänien spitzt sich die Lage zu

In Rumänien ist die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser auf sechs gestiegen. In der südöstlichen Region Galati sei ein weiterer Todesfall zu beklagen, teilten die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag mit. Sie meldeten zudem einen Vermissten. In der Region waren bereits am Samstag vier Leichen geborgen worden, ein weiteres Opfer wurde dann am Sonntagmittag gemeldet.



15. September, 19.12 Uhr: Staumauer Ottenstein (Niederösterreich) läuft über!

Am Stausee Ottenstein im Bundesland Niederösterreich stürzen inzwischen große Wassermassen durch Hochwasserklappen in den bereits angeschwollenen Fluss Kamp. Flussabwärts wird die dramatische Hochwasserlage damit noch einmal verschärft. In mehreren Gemeinden sind die Straßen entlang des Kamps schon vorher überflutet worden. Anwohner und Tausende Freiwillige versuchen, ihre Häuser mit Sandsack-Wällen zu schützen.

15. September, 18.47 Uhr: Hochwasser in Österreich - noch nie dagewesener Ausnahmesituation

Das Bundesland Niederösterreich um Wien ist vom Hochwasser so stark getroffen wie nie zuvor. "Dies ist eine Ausnahmesituation, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Besonders prekär war die Lage am Fluss Kamp nordwestlich von Wien. Die Stauseen im oberen Flusslauf waren randvoll, das kontrollierte Ablassen der Wassermengen ließ den Fluss im unteren Bereich immer weiter anschwellen. Weitere Wassermassen aus dem Ottenstein-Stausee wurden erwartet

15. September, 17.52 Uhr: Wasser in Klodzko steigt nach Staudammbruch

Nach dem Bruch eines Staudamms im Schneegebirge an Polens Grenze zu Tschechien hat sich die Situation in der Kleinstadt Klodzko weiter verschärft. Eine neue Flutwelle habe den Ort erreicht, sagte Bürgermeister Michal Piszko. Die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, habe nun bei Klodzko einen Pegelstand von 6,84 Meter. In einigen Straßen der Stadt stehe das Wasser anderthalb Meter hoch. Bürger werden mit Booten gerettet. Wasserversorgung gibt es keine mehr. Auch das Gas werde bald abgestellt, sagte der Bürgermeister.

Das Städtchen Klodzko mit seinen 26.000 Einwohnern liegt rund hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw). © Krzysztof Zatycki/AP/dpa

15. September, 17.47 Uhr: Hochwasserlage in Österreich spitzt sich weiter zu

"Die Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes. Wenn aus dem fast randvollen Ottenstein-Stausee größere Wassermengen durch die Flutklappen schießen, könnte es im Unterlauf des bereits stark angeschwollenen Kamp zu zusätzlich erheblichem Hochwasser kommen. Nehammer dankte tausenden freiwilligen Einsatzkräften. Das Heer stellte 2.400 Soldaten für den Hochwassereinsatz bereit. Erst Mitte der nächsten Woche rechnet der Kanzler mit Entspannung.

Aufgrund der starken Niederschläge ist ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden, Helfer sind im Dauereinsatz. © Doku-Nö/APA/dpa

15. September, 16.56 Uhr: Stadt in Tschechien fast komplett überschwemmt

Die tschechische Stadt Krnov ist fast komplett überflutet worden. Der stellvertretende Bürgermeister sagte, dass geschätzt 70 bis 80 Prozent des Stadtgebiets unter Wasser stünden. Für eine Evakuierung sei es nun zu spät. Die Kommune sei nicht mehr in der Lage, die Hilfe für die Bürger zu organisieren. Die Lage sei schlimmer als bei der Flutkatastrophe von 1997. In Krnov, das rund 240 Kilometer östlich von Prag liegt und knapp 23.000 Einwohner hat, vereinen sich die Flüsse Opava und Opavice. Hubschrauber waren im Einsatz, um Menschen in Not aus der Luft zu retten.

Schon am Samstag strömte Wasser unaufhörlich durch die Stadt östlich von Prag. © MICHAL CIZEK / AFP

15. September, 15.46 Uhr: Hochwasserlage in Wien laut Bürgermeister unter Kontrolle

In der österreichischen Hauptstadt ist nach tagelangem Dauerregen teilweise Land unter. Bürgermeister Michael Ludwig beruhigte aber: "Wir haben in der Summe die Situation gut im Griff". "Wir haben erfreulicherweise eine stabile Situation an der Donau, dem Hauptfluss", sagte er. Der Regen hat etwas nachgelassen. Aber am Wienfluss, der von einem Rinnsal zu einem reißenden Strom wurde, war das Hochwasser so hoch, wie es statistisch nur einmal alle 100 Jahre erwartet wird. Am Montag wurde neuer Regen erwartet.

Laut Bürgermeister Ludwig sei die Lage in Wien unter Kontrolle. Allerdings führt der Wienfluss, ein Nebenfluss der Donau, noch immer gefährliche Wassermassen mit sich. © Georg Hochmuth/APA/dpa

15. September, 14.28 Uhr: Hochwasser in Wien - Straßen überflutet

In der österreichischen Hauptstadt ist nach tagelangem Dauerregen Land unter. Fahrradwege sind überflutet, Restaurant-Terrassen am Ufer stehen unter Wasser. An der Kennedybrücke am Wienfluss stieg der Pegelstand innerhalb eines Tages von 50 Zentimetern auf 2,26 Meter, hieß es von den Krisenstäben. Häuser wurden geräumt, Straßen und eine Tiefgarage standen unter Wasser. In drei Wiener Bezirken ist die Stromversorgung zeitweise unterbrochen. Die Auffangbecken für Hochwasser entlang des Wienflusses in den Außenbezirken Wiens waren randvoll. "Der Wienfluss fließt jetzt unentschärft in die Innenstadt", teilte ein Sprecher der Wiener Gewässer mit.

15. September, 14.05 Uhr: Staudamm in Polen gebrochen

Nach starken Regenfällen ist im Südwesten Polens ein Staudamm gebrochen. Nachdem das Bauwerk im niederschlesischen Stronie Slaskie nachgegeben habe, ströme das Wasser jetzt den Fluss Biala Ladecka herunter und nehme Kurs auf das Gebiet der Glatzer Neiße, teilte das Meteorologische Institut auf X mit. Es sei eine ernste Bedrohung für die Orte entlang dieser Flüsse, hieß es. Die Polizei habe einen Rettungshubschrauber in die Gegend geschickt, um vom Wasser eingeschlossene Menschen in Sicherheit zu bringen. Auch Soldaten der Armee und des Heimatschutzes seien im Einsatz.