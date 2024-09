Hochwasser in Brandenburg: Hier sinken die Pegelstände wieder

Ratzdorf/Eisenhüttenstadt - Erstes Aufatmen an der Oder: In einigen Gemeinden der Hochwasserregion entlang des Grenzflusses gehen die Pegelstände seit wenigen Stunden wieder zurück.

In einigen Tagen dürfte die Hochwasserwelle dann den Nordosten Brandenburgs in Schwedt an der Oder erreichen. Am Mittwoch wurde die unterste Alarmstufe für die Pegel Kienitz (Kreis Märkisch-Oderland) und Stützkow bei Schwedt ausgerufen.