Hochwasser in Dresden: Erste Fähren setzen wieder über

Aktuell wurden in Meißen 5,87 Meter (Stand: 30.12.2023, 9.45 Uhr) gemessen. Damit ist der Pegel in 24 Stunden um fast 60 cm gefallen. Es gelte jedoch weiterhin Abstand von fließenden Gewässern zu halten und Hochwasserschutzeinrichtungen nicht zu betreten, so die Stadt.

Nachdem der Hochwasserscheitel am gestrigen Freitag in Meißen erreicht wurde, fiel der Pegel innerhalb von 24 Stunden massiv ab.

Auch der Weihnachtszirkus darf in der Flutrinne bleiben. Die Stadt hatte zuvor eine Räumung angeordnet, weil die Betreiber nicht freiwillig ihre Zelte abbauen wollten . Da die Hochwasserlage nun etwas ruhiger ist, sei eine Räumung unverhältnismäßig, wie das Umweltamt am Freitag mitteilte.

Am Abend (18.15 Uhr) betrug der Pegel in Schöna 5,91 Meter (damit wieder Alarmstufe 2), in Dresden 5,73 Meter, in Meißen 6,34 Meter und in Riesa 6,48 Meter. Damit ist die Elbe an allen vier Messstationen auf dem Rückzug.

Der Hochwasserscheitel habe in Usti (Tschechien) einen Pegel von 6,52 Meter gehabt und sei bereits an Schöna und Dresden vorbeigezogen, informierte dazu auch das Hochwasserzentrum Sachsen.

Das Umweltamt der Stadt hat am heutigen Freitagnachmittag die am 26. Dezember ausgerufene Alarmstufe 3 für die Elbe in Dresden mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Als erste Reaktion auf die neuesten Entwicklungen kündigte die Stadt an, das Flutschutztor an der Weißeritzstraße einzufahren: "Die Arbeiten haben 7 Uhr begonnen", hieß es in einer Mitteilung. Anschließend würden noch Reinigungsarbeiten durchgeführt. Seit 11 Uhr sind Weißeritzstraße, Ostra-Ufer und Pieschener Allee wieder für Autos befahrbar.

Um 11 Uhr wurden 5,88 Meter in Dresden gemessen. In Schöna ging der Pegel um 16 Zentimeter zurück, in Meißen um drei und in Riesa um einen Zentimeter.

Der Elbpegel betrug am Freitagmorgen (5.15 Uhr) in Dresden 5,93 Meter, in Schöna 6,34 Meter, in Meißen 6,46 Meter und in Riesa 6,54 Meter.

Mit dem steigenden Elbe-Pegel steigt auch das Grundwasser in Dresden informiert die Stadt am Donnerstag.

Am Donnerstagmorgen (5.30 Uhr) lag der Pegel in Dresden bei 5,90 Meter. In Schöna waren am Donnerstagmorgen bereits 6,36 Meter erreicht (Alarmstufe 3), in Meißen 6,42 Meter sowie in Riesa 6,50 Meter (Alarmstufe 2).

Die Alarmstufe 3 (ab 6 Meter) sollte den Prognosen zufolge im Laufe des Morgens erreicht werden. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Stufe überhaupt. Doch so weit kommt es nun wohl doch nicht – vorerst. Den neuen Berechnungen des Hochwasserzentrums zufolge soll die Alarmstufe 3 gegen 3 Uhr in der Nacht zum Freitag erreicht werden. Dann steigt die Elbe aber noch weiter an – bis in die Mittagsstunden! Erst danach ebbt das Wasser langsam ab.

Am Mittag (13.45 Uhr) waren die Pegel weitgehend unverändert: In Dresden wurden 5,92 Meter gemessen, in Schöna 6,41 Meter, in Meißen 6,43 Meter und in Riesa 6,51 Meter.