Hochwasser in Dresden: Flutschutztore in der Altstadt werden aufgebaut!

Das Terrassenufer wurde am Sonntagabend vorsorglich gesperrt. Jetzt breitet sich dort die Elbe aus. © Max Patzig

Am heutigen Montagmorgen (6.45 Uhr) teilte das sächsische Hochwasserzentrum mit, dass der Elb-Pegel bereits bei 5,17 Meter liege. Am Vormittag (10.30 Uhr) betrug der Pegel bereits 5,26 Meter. Das Terrassenufer war damit überflutet.

In Schöna an der Grenze zu Tschechien wurden am Vormittag bereits 5,40 Meter gemessen. Für den dortigen Messstand sowie den Dresdner gelten somit die Alarmstufe 2.

Etwas besser sieht es derzeit in Riesa aus: Dort liegt der Pegel derzeit zwar bei 5,81 Meter. Doch das entspricht dort "nur" der Alarmstufe 1.

Laut Stadt Dresden seien bislang in unserem östlich gelegenen Nachbarland, wo der Ursprung der Elbe liegt, "noch keine Hochwasserscheitel zu erkennen". Mit einem weiteren Anstieg muss also gerechnet werden.

Aus diesem Grund lässt die Stadt seit dem Montagnachmittag Flutschutztore in der historischen Altstadt aufstellen. Das Hochwasserzentrum in Sachsen geht davon aus, dass der Scheitel der Flut erst am Donnerstag, 28. Dezember erreicht wird. Die Alarmstufe 3 soll am Mittwochmorgen in Schöna und am Nachmittag desselben Tages in Dresden ausgerufen werden.