"Apokalyptische Ausmaße": Hochwasser-Katastrophe hält Russland in Atem

Seit fast einer Woche kämpft Russland mit den Folgen des Frühjahrshochwassers. © Anatoly Zhdanov/Kommersant Publishing House/AP

Die Hochwasserkatastrophe in Russland an den Südausläufern des Uralgebirges weitet sich aus. In der Großstadt Orenburg trat am Dienstagabend der Fluss Ural über die kritische Marke, erreichte einen Höchststand von 9,31 Metern, die Fluten breiteten sich aus, wie die Behörden mitteilten.

Mehrere Stadtteile standen dort bereits unter Wasser. Der Orenburger Gouverneur Denis Pasler (45) forderte die Menschen auf, sich in sichere Teile der Stadt zu retten. In der Region Orenburg gilt der Ausnahmezustand.



Mehr als 10.000 Häuser sind überschwemmt, mehr als 6500 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen und ihr Hab und Gut zurücklassen. Russische Staatsmedien sprechen von einer "Jahrhundertflut mit apokalyptischen Ausmaßen".

Besonders betroffen im Gebiet Orenburg ist die Stadt Orsk, wo Dämme gebrochen waren. Aber auch benachbarte Regionen klagen über steigendes Hochwasser.