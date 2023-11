Hochwasser-Lage in Köln weiter akut: Sitzbänke im Wasser und langsame Schiffe

Köln - Das Hochwasser des Rheins bleibt noch etwas. Die Welle werde gegen Ende der Woche abklingen, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Rhein in Duisburg am Montag.

Seit Samstag gilt in Köln die Hochwassermarke eins, die bei einem Pegel von 6,20 Meter wirksam wird. © Oliver Berg/dpa

Der Pegel in Köln zeigte am Montagmittag 7,12 Meter an und sollte am Montag weiter ansteigen. Für den Abend wird der Höchststand der Flutwelle erwartet. Am Dienstag werde der Wasserstand langsam fallen, so die Stadtentwässerungsbetriebe Köln.

Seit Samstag gilt in Köln die Hochwassermarke eins, die bei einem Pegel von 6,20 Meter wirksam wird. Schiffe müssen auf dem Rhein in der Flussmitte und mit gedrosseltem Tempo fahren.

Die Hochwassermarke 2, die ab 8,30 Meter gilt, werde vermutlich nicht erreicht, sagte der Sprecher in Duisburg.

Wegen des Hochwassers fahren die Stadtwerke Bonn bis einschließlich Mittwoch die Nachbarstädte Königswinter und Bad Honnef nicht mit der Straßenbahn an. Stattdessen würden Busse eingesetzt, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke.

Die Trasse der Straßenbahn verläuft in den betroffenen Städten an der Rheinpromenade. Am Fluss waren am Ufer Fußwege überflutet, Sitzbänke und Schilder standen im Wasser.