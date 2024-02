Hochwasser überspült erste Straßen, neuer Regen erwartet

Mehr als ein Dutzend Pegel meldeten am Montag zudem Wasserstände über der Meldestufe 2 - etwa an Oker, Oste, Hunte und Wümme. Dort sollten die Wassermengen der Prognose zufolge in den kommenden Tagen nur langsam abfließen.

"Aufgrund der andauernden regnerischen Witterungsphase in dieser Woche werden die Wasserstände auf hohem Niveau bleiben", teilte die Hochwasservorhersagezentrale des NLWKN in ihrem Lagebericht mit.

Flüsse wie Aller, Leine und Weser führten bereits in den vergangenen Tagen viel Wasser, Pegel erreichten dort die höchste Warnstufe 3, wie aus Daten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Montag hervorging.

Die Deiche an der Elbe in Hitzacker wurden erst im Jahr 2020 verstärkt. (Archivbild) © Philipp Schulze/dpa

Die Situation ist dem Lagebericht zufolge regional verschieden: An der Leine wurden die Scheitelwasserstände etwa am Pegel Hannover-Herrenhausen vorerst erreicht. Dennoch sollen die Wasserstände dort im Laufe der Woche weiter über der höchsten Meldestufe bleiben.

An der Aller werden die Scheitelwasserstände dagegen noch erwartet. Ab Celle sollen die Wasserstände in den kommenden Tagen an der Aller weiter ansteigen.



Wegen hoher Wasserstände sind einige Kreis- und Landesstraßen gesperrt. Das betrifft nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen und Kreisverwaltungen etwa Straßen in den Kreisen Celle, Gifhorn, Verden, Northeim sowie in der Region Hannover.

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg rief Einwohner in Hitzacker am Montag auf, Vorsorge für ein mögliches Hochwasser an der Elbe zu treffen. Ein Höchststand werde für Dienstag kommender Woche erwartet, teilten Kreisverwaltung und NLWKN mit. Ein ähnlich hoher Wasserstand wurde demnach zuletzt in der Silvesternacht und am zweiten Januarwochenende erreicht.