Hochwassergefahr? Elbe steigt in Sachsen-Anhalt weiter an!

Magdeburg - Die Wasserstände an der Elbe in Sachsen-Anhalt steigen weiter an - bleiben aber unter den Alarmstufen.

Damit die Elbe nicht in die Zuflüsse Tanger oder Aland fließt, die momentan niedrige Wasserstände verzeichnen, habe man der Behörde zufolge am Mittwoch das Aland-Abschlussbauwerk geschlossen.

Der Hochwasserscheitel der Elbe war am späten Mittwochabend am sächsischen Pegel Schöna an der Grenze zu Tschechien angekommen. Am Morgen hatte der Wert schon eine langsam fallende Tendenz.