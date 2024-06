Hochwasserlage in Hessen: Meldestufen an Rhein und Neckar überschritten!

Die Hochwasserlage in Hessen bleibt vor allem an Rhein und Neckar weiter angespannt. An vier Pegeln der zwei Flüsse sind nun Meldestufen überschritten worden.

Wiesbaden - Hochwasser-Situation in Hessen bleibt angespannt! Obwohl sich die Wetterlage beruhigt, steigen die Wasserstände von Rhein, Main und Neckar weiter an. Hessische Einsatzkräfte helfen zudem in Bayern bei der Bekämpfung des Hochwassers.

In Hattenheim (Reingau-Taunus-Kreis) hat das Hochwasser des Rheins bereits die Ufer überschwemmt. © Boris Roessler/dpa An insgesamt vier Pegeln von Rhein und Neckar sind am Wochenende Meldestufen überschritten worden, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag mit. Die Pegelstände des hessischen Rheinabschnitts sollen demnach bis Mittwoch weiter steigen. An mehreren Pegeln soll der Fluss dabei die hessische Meldestufe 3 überschreiten. Seine Höchststände erwartet das Landesamt für Dienstag. Auch die Wasserstände des Mains sollten im Verlauf des Montags weiter ansteigen. Meldestufen werden dort in den nächsten Tagen dem HLNUG zufolge voraussichtlich aber nicht überschritten.

Hochwasser Hochwasser auf dem Rhein: So ist die Lage in Köln und in NRW Innerhalb Hessens waren am Wochenende vor allem die Dill und die Weschnitz von Hochwasser betroffen - die Wasserstände beider Flüsse nehmen nach Angaben des HLNUG derzeit aber ab. Weil sich das Wetter wie durch den Deutschen Wetterdienst angekündigt beruhigt, rechnet das HLNUG nicht mit weiteren Überschreitungen von Meldestufen.

Hochwasserlage in Hessen: B42 am Rhein streckenweise gesperrt