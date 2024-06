Lage verschärft sich weiter: Katastrophen-Voralarm im Rems-Murr-Kreis ausgelöst

Die Behörde teilte weiter mit, dass die Hochwasserrückhaltebecken der Rems gefüllt seien und das neuralgische Becken in Winterbach kontrolliert entleert werde.

Der Verkehr der Wieslauftalbahn sei eingestellt. In den betroffenen Kommunen Waiblingen, Weinstadt, Remshalden und Winterbach blieben zudem Schulen und Kitas geschlossen. Gleiches gelte für das Berufsschulzentrum Schorndorf. "Schüler, die nicht in die Schule gelangen können, sollen ebenfalls zu Hause bleiben", so das Landratsamt.

Im Landratsamt tagten der Verwaltungsstab und der Führungsstab der Blaulichtfraktion. Seit dem Morgen würden Anwohner in den betroffenen Rems-Kommunen vorsorglich evakuiert. Das Landratsamt rief dazu auf, Gefahrenbereiche zu meiden.

Die Lage im Rems-Murr-Kreis schien am Sonntagabend eigentlich bereits unter Kontrolle zu sein, wie die Behörde mitteilte. Nach dem extremen Starkregen in der Nacht habe man nun aber den Katastrophen-Voralarm ausgelöst.

Auch im Kreis Ludwigsburg steigen die Wasserstände an. "Auch wenn derzeit kein starker Regen fällt, erwarten wir weiterhin einen Anstieg des Wasserstands von Rems und Murr", sagte Landrat Dietmar Allgaier am Montagmorgen. In Remseck sei der Scheitelpunkt der Rems noch nicht erreicht.

Der Führungsstab beobachte die Lage und koordiniere die Einsatzkräfte. Insgesamt seien rund 250 Männer und Frauen der Feuerwehren im Einsatz.

Am Morgen wurde laut Landkreis ein Pflegeheim in Steinheim an der Murr evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf andere Heime verteilt.

Der Landkreis rief die Anrainerkommunen von Neckar, Rems und Murr zudem auf, ihre lokalen Krisenstäbe einzurichten. Möglich sei ein Hochwasser, wie es dort nur einmal in 100 Jahren vorkommt.