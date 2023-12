So ist das Laubegaster Leben hinter dem Sandsack-Wall

Dresden - Das Wasser steigt, die Anspannung nur mäßig: Seit über 17 Jahren lebt Andreas Klement (57) mit seiner Familie nicht nur in Laubegast, sondern in dem von der Flut betroffenen Stadtteil auch direkt am Elbufer. Momentan hinter einem Sandsack-Wall. Trotzdem und sogar deshalb schaut er wohl am entspanntesten auf das aktuelle Hochwasser ...