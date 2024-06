Sorge vor Jahrhundert-Hochwasser: Überschwemmte Straßen, übergetretene Flüsse

Ravensburg/Günzburg - Die Einsatzkräfte in Baden-Württemberg kämpfen in weiten Teilen des Landes weiter gegen ein drohendes Hochwasser.

Land unter am Bodensee: Mehrere Straßen in der Region waren wegen heftiger Regenfälle nicht mehr passierbar. © Bernd März/dpa

Betroffen waren vor allem Teile Oberschwabens. Es traten Flüsse über die Ufer und Straßen wurden überschwemmt. Hingegen gingen die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm nicht mehr von einem extremen Hochwasser aus.

"Jedoch wird an der Donau die Meldestufe 4 und an der Iller die Meldestufe 3 erreicht werden", teilten die beiden Kommunen am heutigen Samstag mit. Insoweit könnten die Städte eine erste vorsichtige Entwarnung geben.

An der Messe Friedrichshafen am Bodensee sei ein zentrales Sandsack-Lager in Auftrag gegeben worden, teilte ein Feuerwehrsprecher am Samstag mit.

Rund 10.000 Sandsäcke sollen demnach aus einem Nachbarkreis dorthin gebracht werden. In vielen Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Süddeutschland könnte es am Samstag zu heftigen Überschwemmungen kommen.