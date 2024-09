Woidke informiert sich vor Ort über Hochwasser-Schutz

Frankfurt (Oder) - Wie sieht die Hochwasserlage aktuell aus? Einen Tag vor der Landtagswahl in Brandenburg informiert sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) darüber in Frankfurt (Oder).

In Ratzdorf (Landkreis Oder-Spree) beträgt der Wasserstand des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder aktuell 4,84 Meter. © Patrick Pleul/dpa

Der Politiker besucht dort laut Staatskanzlei eine Ausgabe-Station für Sandsäcke und schaut sich eine montierte Schutzwand an der Uferpromenade an. Außerdem will er mit Vertretern aus der polnischen Nachbarstadt Slubice sprechen.

Brandenburg rechnet nächste Woche mit einer ernsteren Lage. Am Pegel Ratzdorf, etwa 40 Kilometer südlich von Frankfurt (Oder), wird laut bisheriger Prognose des Landesumweltamtes am Dienstag mit Alarmstufe 4 gerechnet - der höchsten Stufe.

Der Wasserstand soll dann auf über sechs Meter steigen. Am Freitag waren es noch weniger als fünf Meter.

Am Pegel Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) wird die höchste Alarmstufe laut der Prognose voraussichtlich knapp unterschritten. Die Prognosen sind weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.