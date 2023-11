Mehr als 100 Tote durch Regenfälle: Hunderttausende Menschen müssen fliehen

Somalia - Das Horn von Afrika wird seit Anfang November von heftigen Regenfällen heimgesucht. Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, mehrere Bewohner kamen ums Leben. Ein Ende ist nicht in Sicht.

In Somalias Hauptstadt Mogadischu kämpften sich Laster durch die Wassermassen. © Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Wie die britische Wohltätigkeitsorganisation Save the Children am Donnerstag mitteilte, sind die Länder Kenia, Somalia und Äthiopien im Osten Afrikas am stärksten betroffen.

Mehr als Hundert Menschen, darunter 16 Kinder, seien gestorben, knapp 800.000 Bewohner wurden aus ihren Häusern vertrieben. Derzeit gäbe es keine Hoffnung, dass der Starkregen in absehbarer Zeit nachlässt.

Die Region hat die schlimmste Dürre seit vier Jahrzehnten hinter sich, nachdem mehrere Regenzeiten ausgeblieben waren, die Millionen von Menschen in Not brachten und Ernten und Viehbestände zerstörten.

"Schwere Überschwemmungen und Vertreibungen haben Familien von der Grundversorgung abgeschnitten, einschließlich des Zugangs zu Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung", sagte Xavier Joubert, Äthiopien-Direktor von Save the Children.