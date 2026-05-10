Noch kein Ende in Sicht: Einsatzkräfte kämpfen gegen Glut auf dem Saurüsselkopf

Ruhpolding - Nach dem Waldbrand am Saurüsselkopf bei Ruhpolding kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen Glutnester. Der Einsatz werde wohl noch einige Tage dauern, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Traunstein .

Einsatzkräfte kämpfen noch gegen Glutnester auf dem Saurüsselkopf. © Uwe Lein/dpa

Das offene Feuer sei zwar am Donnerstag gelöscht worden. Doch das Wetter in der Region - warm, trocken und windig - begünstigte, dass sich teils unterirdische Glutnester entzündeten.

Der Kreisfeuerwehrverband teilte weiter mit, dass es am Samstagabend durch Wind und Trockenheit erneut zu Rauch- und Glutentwicklung in dem Bergwald kam. Mithilfe eines Hubschraubers seien die Glutnester gelöscht worden. In der Nacht zu Sonntag seien dann lediglich weitere Kontrollen nötig gewesen. Seit dem Morgen waren rund 330 Kräfte für Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Für das Finden und Bekämpfen der Glutnester werden Hubschrauber, Drohnen und Bodentrupps eingesetzt. Feuerwehr, Spezialisten der Bergwacht und die Polizei arbeiten eng zusammen, viele der Einsatzkräfte sind Ehrenamtliche aus der Region.

"Es sind viele Glutnester, die alle einzeln nacheinander gelöscht werden müssen", erklärte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands. Zudem müsse man im steilen Bergwald mit Gebirgsspezialisten in Sicherungen arbeiten. "Das macht die Arbeiten sehr aufwendig und sehr zeitintensiv."