Schwere Regenfälle und Sturzfluten fordern über 30 Todesopfer

Kabul (Afghanistan) - Mindestens 33 Menschen sind nach drei Tagen schwerer Regenfälle und Überschwemmungen in Afghanistan ums Leben gekommen.

Afghanen warten darauf, ein überschwemmtes Gebiet im Bezirk Spin Boldak in der Provinz Kandahar durchqueren zu können. © Sanaullah SEIAM / AFP

Die Regenfälle folgen auf eine ungewöhnlich trockene Wintersaison, die große Teile des Landes austrocknen ließ und die Landwirte dazu zwang, ihre Aussaat zu verschieben.

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 ist der Zustrom ausländischer Hilfe in das verarmte Land drastisch zurückgegangen, was die Reaktion auf Naturkatastrophen zusätzlich erschwert.

Zuletzt kamen im Februar nach massiven Schneefällen im Osten Afghanistans mindestens 25 Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben. Bei einer Niederschlagswelle im März starben rund 60 Menschen.

Auch die Vereinten Nationen hatten vergangenes Jahr das Problem erkannt und gewarnt: "Afghanistan erlebt große Schwankungen bei extremen Wetterbedingungen".

Wissenschaftler vermuten, dass die rauen Wettermuster durch den Klimawandel ausgelöst werden. Zudem gehöre Afghanistan nach vier Jahrzehnten Krieg zu den Ländern, die am wenigsten auf ungewöhnliche Wetterphänomene vorbereitet seien.