Mehr als 440 Tote: Totales Chaos nach Erdrutschen und Überschwemmungen

Jakarta (Indonesien) - Auf der indonesischen Insel Sumatra sind durch verheerende Erdrutsche und Überschwemmungen mindestens 442 Menschen ums Leben gekommen.

Hilfskräfte suchen mit einem Schlauchboot nach Vermissten in einem überfluteten Gebiet in Bireun. © Reza Saifullah/AP/dpa

Laut Informationen der Katastrophenschutzbehörde werden mehr als 400 Menschen weiterhin vermisst, rund 290.000 sind in den Provinzen Aceh, Nordsumatra und Westsumatra obdachlos geworden.

Seit Tagen regnet es ununterbrochen. Der Starkregen hat zu Sturzfluten und massiven Erdrutschen geführt. Mehr als eine Million Menschen sind allein in Indonesien betroffen.

Auch andere Teile Südostasiens stehen unter Wasser. Betroffen sind vor allem Thailand und Malaysia.

Im Süden Thailands seien 170 Menschen gestorben, berichtet die "Bangkok Post" unter Berufung auf die Behörden. Besonders schlimm von dem Hochwasser betroffen ist die Stadt Hat Yai, eine wichtige Handelsmetropole.

Ganze Regionen auf Sumatra seien von der Außenwelt abgeschnitten, teilten die Behörden mit. Um zu überleben, waren in Nordsumatra Bewohner in den betroffenen Gebieten gezwungen, Lebensmittel und Trinkwasser aus Supermärkten zu plündern, so die Behörden. Hilfslieferungen kämen wegen der Wetterlage und zerstörter Straßen nur schleppend voran.