Tote Vögel aufgrund heftiger Unwetter: Tierschützer bitten um Hilfe!

Zahlreiche Vögel konnte der "Tierschutz Austria" bereits retten - doch der Verein braucht dringend Hilfe. © Facebook/Tierschutz Austria

Vor allem Vögel seien Leidtragende der heftigen Unwetter, berichteten die Tierschützer auf ihrer Facebook-Seite.

"Am stärksten betroffen sind derzeit Schwalben. Sie gehören zu den Zugvögeln und sollten eigentlich gerade am Weg in den Süden sein. Aber durch das schlechte Wetter sammeln sich viele in Österreich und können nicht weiterfliegen", so der Verein.

Aufgrund des starken Regens und der vielen Stürme würden Schwalben und Mauersegler allerdings keine Nahrung in Form von Insekten mehr finden.

Die verheerende Folge: Viele Vögel entkräften oder verhungern. Um so viele Tiere wie möglich zu retten, sind die Tierschützer daher in Wien und Umgebung besonders aktiv.

Doch die Zeit drängt und die personellen Kräfte reichen nicht aus. Der "Tierschutz Austria" bittet daher um Mithilfe: Wer ein regloses oder in Not geratenes Tier sieht, wird gebeten, sich unter der Notrufnummer 01 699 2480 zu melden.