Vulkan-Alarm! Gigantische Rauchsäule bildet sich nach enormer Eruption

Canlaon City (Philippinen) - Vulkanalarm auf den Philippinen. Am 2465 Meter hohen Vulkan Kanlaon kam es zu einer gewaltigen Eruption. Eine gigantische Rauchsäule thront über dem Berg, Lava tritt aus.

Eine heftige Eruption wurde am Vulkan Kanlaon beobachtet. © Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs)

Am Dienstagmorgen, um 5.51 Uhr (Ortszeit), fing es an. Eine enorme Eruption erschütterte die dicht besiedelte Insel Negros. Der Vulkan Kanlaon ist ausgebrochen.

Laut der Vulkan-Behörde Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) steht eine 4000 Meter hohe, voluminöse Rauchwolke über dem Berg. Eine Lava-Lawine, ein sogenannter Pyroklastischer Strom, fließt den Südhang hinab.

Die Behörden haben Vulkanalarm Stufe 3 ausgerufen. Schulen bleiben vorsorglich geschlossen, der Zutritt zum Berg untersagt. Bereits zuvor wurden nahe gelegene Dörfer evakuiert.

Derweil ist die Sorge in der knapp 60.000 Einwohner zählenden Stadt Canlaon City groß, dass die giftige Aschewolke über das Stadtgebiet ziehen könnte. Die Stadt liegt am Rande des Evakuierungsgebietes, in unmittelbarer Nähe zum Vulkan.

Der Bürgermeister forderte die Menschen auf, sich "bereitzuhalten", man können das Ausmaß der Eruption noch nicht abschätzen.