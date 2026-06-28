Waldbrand in Gebiet mit Kampfmitteln führt zu Explosionen: Kompletter Ort evakuiert

Bad Kreuznach/Traisen - Ein Waldbrand in einem mit Kampfmitteln belasteten Gebiet breitet sich weiter aus, es kommt zu Explosionen! Das Feuer hat zur Räumung eines kompletten Ortes im rheinland-pfälzischen Kreis Bad Kreuznach geführt.

In einem munitionsbelasteten Naturschutzgebiet im Kreis Bad Kreuznach brennt ein Waldgebiet. © Thomas Frey/dpa

Insgesamt sind rund 650 Menschen in der Ortsgemeinde Traisen von der Evakuierung betroffen, wie der Kreis mitteilte. Die Feuerwehr versucht derzeit, mit einem Großaufgebot ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Der Waldbrand war laut Kreis am Samstagnachmittag an einem Steilhang in der Nähe von Traisen ausgebrochen.

Am späten Samstagabend wurden erst einzelne Gebäude in unmittelbarer Nähe zu dem Waldbrand geräumt, in der Nacht auf Sonntag entschieden die Einsatzkräfte, mehrere Straßen im nördlichen Teil Traisens zu räumen. Menschen mussten bis 2 Uhr in der Nacht Gebäude in einem Radius von einem Kilometer um den Brand verlassen.

Im Verlauf des Sonntags dehnte sich der Brand in einem schwer zugänglichen Waldgebiet mit steilen Hängen auf eine Fläche von rund 2,7 Hektar aus. Die Folge war die komplette Räumung des Ortes.