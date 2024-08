Brand im Harz! Ein Hektar Wald in Flammen

Ilsenburg - Hitze-Wetter sorgt für Waldbrand ! Im Landkreis Harz brannte am Montagnachmittag eine große Fläche trockenes Unterholz.

Nahe der Plessenburg in Ilsenburg ( Sachsen-Anhalt ) hatte gegen 14.45 Uhr eine Fläche mit Sträuchern und frisch gepflanzten Bäumen Feuer gefangen. Die Rauchschwaden waren vom Brocken aus deutlich sichtbar.

Wie ein Sprecher des Landkreises am Abend mitteilte, stand eine Großfläche von etwa einem Hektar Wald in Flammen.

Wie ganz Deutschland wird auch der Landkreis Harz am heutigen Montag und auch in den kommenden Tagen von besonders heißen Temperaturen geplagt - in Ilsenburg herrschten um die 27 Grad.

Originalmeldung von 18.21 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.03 Uhr.