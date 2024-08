Brand im Harz! Ein Hektar Wald steht in Flammen

Ilsenburg - Hitze-Wetter sorgt für Waldbrand ! Im Landkreis Harz brannte am Montagnachmittag eine große Fläche trockenes Unterholz.

Nahe der Plessenburg in Ilsenburg ( Sachsen-Anhalt ) sei der Brand am Nachmittag ausgebrochen. Eine Ursache oder weitere Angaben zum Vorfall nannte der Sprecher nicht.

Wie ein Sprecher des Landkreises am Abend mitteilte, stünde derzeit eine Großfläche von etwa einem Hektar Wald in Flammen.

Wie ganz Deutschland wird auch der Landkreis Harz am heutigen Montag und auch in den kommenden Tagen von besonders heißen Temperaturen geplagt - in Ilsenburg herrschten um die 27 Grad.