Flammenhölle in Kalifornien: Feuerwehrleute erhalten ein besonderes Dankeschön!

In dem mittlerweile 3,6 Millionen Mal geklickten Video riefen einige Gäste laut "Danke". Auch in den Kommentaren wurde die Wertschätzung für die tapferen Feuerwehrleute ausgedrückt.

Feuerwehrwagen sind vor der Burgerkette "In-N-Out" zu sehen. © Screenshot/Instagram/@ jenhollidayx

Jennifer Holliday, eine Anwältin aus Kalifornien, teilte ebenfalls ein berührendes Video von den Rettern bei "In-N-Out".

"Ich durfte einem Dutzend Feuerwehrleuten bei @innout danken – sie trugen Kleidung und Stiefel, die mit Ruß und Dreck bedeckt waren, und sie aßen schnell und machten sich auf den Weg. Ich bin ihnen und den Unternehmen, die ihnen eine Mahlzeit und einen Ort zum Atmen und Ausruhen bieten, so dankbar", so Holliday.

Auch die Fast-Food-Kette selbst drückte ihre Dankbarkeit in einem emotionalen Post aus: "Vielen Dank an die mutigen Männer und Frauen, die unermüdlich arbeiten und ihr Leben für unsere Gemeinden riskieren! Wir danken euch! Und an alle, die so viel verloren haben: Unsere Herzen und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei euch."

In einem weiteren Post teilte "In-N-Out" Fotos der Feuerwehrleute, wie sie ihre Burger entgegennahmen und genossen.