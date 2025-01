Flammeninferno tötet fünf Menschen in Los Angeles: Zerstörung wie in Kriegszone!

Los Angeles ist derzeit von mehreren Seiten von Großbränden eingerahmt. © Damian Dovarganes/AP/dpa

Die Flammen griffen am Mittwochabend (Ortszeit) auf die berühmte Hügelkette Hollywood Hills über, Teile des Stadtviertels müssen evakuiert werden.

Bislang kamen bei den Bränden Behördenangaben zufolge fünf Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Medienberichten zufolge sind rund 130.000 Menschen auf der Flucht und mehr als 1000 Gebäude zerstört worden. Die Brände sind weiterhin nicht unter Kontrolle.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden (82) rief den Katastrophenfall aus, wodurch Gemeinden und Überlebende sofort Bundesmittel erhalten können, um den Wiederaufbau voranzutreiben, und sagte seine für Freitag geplante Reise nach Italien ab.

Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte von Los Angeles.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom (57), befürchtet einen Anstieg der Opfer. Im Interview mit CNN sprach er von "völliger Zerstörung" und erinnerte an die tödlichen Feuer in Paradise, einer Ortschaft in Nordkalifornien, bei der 2018 85 Menschen starben.