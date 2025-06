Gleich mehrere Waldbrände an einem Tag: Feuerwehr im Dauereinsatz

Samswegen - Im Landkreis Börde sind am Sonntag gleich mehreren Flächen- und Waldbrände entfacht worden. Feuerwehr und Polizei schließen mögliche Brandstiftungen nicht aus.

Mehrere Hektar Waldfläche wurden bei den Bränden zerstört. © Screenshot/Facebook/Gemeinde Niedere Börde

Am Sonntagmittag wurde nach Angaben des Polizeireviers Börde durch Zeugen ein Brand auf einer Ackerfläche nahe Samswegen gemeldet.

Hier hatten sich die Flammen auf das gesamte Feld ausgebreitet. Durch Wind griff das Feuer zudem auf ein angrenzendes Waldstück über. Um den Brand einzudämmen wurde das Feld durch den verantwortlichen Landwirt umgepflügt.

Insgesamt wurden jedoch 30 Hektar Ackerfläche sowie zwei Hektar Waldfläche zerstört. Eine genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Für den Einsatz waren 90 Kameraden der umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Auch im etwa elf Kilometer entfernten Zielitz kam es am selben Tag zugleich zwei Bränden im selben Wald. Über die Rettungsleitstelle wurde am frühen Morgen und am Nachmittag Feuer gemeldet.

Die Brandflächen befanden sich dabei in einem Abstand von nur wenigen Metern, hieß es von der Polizei. Es wurde eine Fläche von etwa 80 Quadratmetern beschädigt.

Nach Angaben der Feuerwehr kann bei beiden Fällen eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dazu wurden nun aufgenommen.