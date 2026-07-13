Hitze sorgt für ein weiteres Problem: Waldbrandgefahr in Hessen steigt

Offenbach am Main - Das Wetter in Hessen sorgt für ein weiteres Problem: Die Waldbrandgefahr steigt infolge der anhaltenden Trockenheit immer weiter an, die Sorge wächst weiter an.

Die Waldbrandgefahr in Hessen steigt. (Symbolbild) © Helmut Fricke/dpa

Am Montag wird im gesamten Bundesland mindestens die dritte Warnstufe erreicht, wie aus dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdiensts (DWD) entsprechend hervorgeht.

Diese steht für eine mittlere Waldbrandgefahr.

In einzelnen Regionen von Hessen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, gilt sogar bereits die vierte von fünf Warnstufen. Diese entspricht dem DWD zufolge einer hohen Gefahr für einen Waldbrand.

Ab Dienstag gelte diese Warnstufe voraussichtlich auch in weiteren Teilen Hessens, nur vereinzelt bleibe es dann noch bei der dritten Warnstufe.

Bereits vergangene Woche hatte Hessenforst vor einer steigenden Waldbrandgefahr gewarnt.