Waldbrand im Nationalpark lodert noch immer: Jetzt hoffen alle auf dasselbe

Bad Schandau/Jetřichovice - Seit Samstag lodert der tschechische Nationalpark Böhmische Schweiz. Nur wenige Kilometer von der Grenze zu Sachsen entfernt kämpften auch am Montag Hunderte Einsatzkräfte gegen den Waldbrand . Die Flammen konnten sich zwar nicht ausbreiten, aber weiterhin gilt höchste Warnstufe.

Bis zu acht Hubschrauber kreisten über der Böhmischen Schweiz im Kampf mit den Flammen. © xcitepress/rico loeb

Tomáš Salov (51) vom Nationalpark konstatiert im Gespräch mit TAG24 nach einem weiteren Kampftag: "Der Brand ist nicht als gelöscht anzusehen, aber breitet sich auch nicht aus."

Rund 100 Hektar stünden weiterhin in Flammen. Mittlerweile seien acht Hubschrauber bis zur Dämmerung in der Luft und 350 Kameraden auf dem Boden im Einsatz: "Wir werden die ganze Nacht löschen."

Von vier Brandgebieten sind inzwischen zwei unter Kontrolle. In der Nacht kommen Drohnen zum Einsatz. Sie sollen Glutnester aufspüren, damit Löschhubschrauber am Morgen gezielt attackieren können.

Immerhin: Nach mehreren Bränden auch in Sachsen sinkt ab Dienstag die Waldbrandgefahr auf mittlere bis geringe Stufe.