Kampf gegen Waldbrand in Munitions-Gebiet geht weiter: Katastrophenschutz im Einsatz

Oranienbaum - Noch immer haben die Feuerwehren im Landkreis Wittenberg alle Hände voll zu tun: Auch am Sonntag sind wieder zahlreiche Kräfte im Einsatz, um den Waldbrand bei Oranienbaum vollständig zu löschen. Dabei bekommen sie auch Unterstützung vom Katastrophenschutz.

Der Brand hat viel Unterholz zerstört. Immer wieder flammen Glutnester auf. © EHLMedia/Lucas Libke

Zwar haben die Einsatzkräfte die Situation nach wie vor unter Kontrolle, doch sie birgt auch immer wieder Gefahren. In dem teils munitionsbelasteten Gebiet wurden vermeintliche Granaten gefunden.

"Diese befinden sich in einer Entfernung von rund 700 Metern zu einem Pflegeheim", teilte der Landkreis Wittenberg am frühen Sonntagmorgen zunächst auf seiner Webseite mit.

Inzwischen konnte der Kampfmittelräumdienst der Polizei Entwarnung geben, es handelte sich nicht um Granaten, sondern um ungefährliche Metallgegenstände.



Nachdem die Einsatzkräfte am Samstagabend an die Nachtschicht übergeben hatten, wurden in den vergangenen Stunden weiterhin Glutnester bekämpft. Dazu seien laut der Stadt Oranienbaum auch "überdimensionale Rasensprenger aufgestellt [worden], um den Wald feucht zu halten".

Ebenfalls im Einsatz war "@fire – Internationaler Katastrophenschutz", deren Spezialisten in der Nacht kontrollierte Feuer gelegt haben. "Ziel ist es, ein Ausbreiten der Glutnester zu vermeiden, Randbereiche des Einsatzgebietes zu wässern", hieß es am Abend. Dazu kamen auch Drohnen zum Einsatz.