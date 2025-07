Katastrophenfall nach Waldbrand aufgehoben!

Alles in Kürze

Derweil hat die Kriminalpolizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sich frühzeitig am Brandort aufgehalten und eventuell Fotos oder Videos aufgenommen hat, wird gebeten, die Aufnahmen auf einem Online-Hinweis-Portal bereitzustellen.

"Es ist sehr mühsam", so Lahann. Etwa 60 Feuerwehrleute und andere Helfer seien noch vor Ort. In dieser Größenordnung werde sich die Zahl der Einsatzkräfte wohl auch die kommenden Tage noch bewegen.

Am Mittwoch vergangener Woche war aus bislang unbekannter Ursache in der Nähe des Orts Gösselsdorf das Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich aus, sodass am Ende mindestens 250 Hektar Wald brannten.

Das gilt als die größte bekannte Waldbrandfläche in Thüringen seit mindestens rund 30 Jahren. Zeitweise waren mehr als 650 Feuerwehrleute, das Technische Hilfswerk und viele andere Helfer im Einsatz.