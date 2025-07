Hilfe, unsere Heide brennt! Kiefern, Eichen und Roteichen in Flammen

Nach dem Feuer in der Dresdner Heide sitzt der Schock tief.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Feuer-Inferno in der Dresdner Heide! Hier brannten Montagabend rund 10.000 Quadratmeter voller Kiefern, Eichen und Roteichen lichterloh. Den Rauch sah und roch man von Weitem, noch am Dienstagvormittag kämpften Feuerwehrmänner mit den letzten Glutnestern. Manchem Anwohner sitzt der Schreck noch in den Knochen.

Alles in Kürze Waldbrand in Dresdner Heide: 10.000 Quadratmeter Fläche betroffen

Feuer brach nach 18 Uhr in Junger Heide aus

Keine Verletzten, Ermittlungen zur Brandursache laufen

Anwohner vermuten fahrlässiges Handeln als Ursache

Sachsenforst warnt vor Waldbesuchen bei hohen Waldbrandgefahrenstufen Mehr anzeigen

Lodernde Flammen fraßen sich durch das Gehölz in der Jungen Heide. © Roland Halkasch Das Feuer brach kurz nach 18 Uhr in der Jungen Heide nördlich des Heidefriedhofs aus. So viel Trubel am Waldrand war noch nie, berichtet Anwohnerin Ingeborg Thierfelder (91): "Ich wohne seit meiner Geburt hier. So viel Feuerwehr habe ich noch nicht gesehen. Ich lag die ganze Nacht wach vor Aufregung und Lärm." An ihrem Grundstück parkten Löschwagen, stapften Brandschützer verschiedener Wachen Richtung Wald. Dort löschten sie händisch mit Strahlrohren und Löschrucksäcken, sägten sich den Weg zu den Brandherden frei. Über einen Kilometer reichte die Schlauchleitung in den Wald. "Die Arbeiten vor Ort waren äußerst anstrengend, da viel Totholz im Gelände lag und die Steigung bis zu 80 Prozent betrug", schildert Feuerwehr-Sprecher Pierre Steffen Bedrich (47).

Bilder: Waldbrand in der Heide

Der Brandeinsatz war nicht einfach, dauerte stundenlang. © Roland Halkasch

Zeitweise waren über hundert Einsatzkräfte mit Löschen beschäftigt. © Roland Halkasch

Ingeborg Thierfelder (91) hofft, dass die Flammen nicht wiederkommen. © Ove Landgraf

Sie spazierten kurz nach Bändigung des Feuers durch das betroffene Waldstück: die Freundinnen Bärbel Sonntag (67, l.) und Heike Ullmann (52) mit ihren Hunden. © Ove Landgraf

Wildfeuer in der Dresdner Heide: Anwohner haben Vermutung