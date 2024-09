Regen in Sachsen-Anhalt: Endlich keine Waldbrandgefahr mehr!

Der Großbrand bei Königsberg am Harz hat große Schäden hinterlassen. Die Löscharbeiten dauern noch an. © Matthias Bein/dpa

Noch vergangenes Wochenende galten fast überall im Bundesland die beiden höchsten Gefahrenstufen.

Seit Montag sinkt die Brandgefahr nach einer Übersicht des Landeszentrums Wald endlich wieder.

Sorgenkinder waren am Montag zunächst der Harz, Mansfeld-Südharz und der Landkreis Wittenberg. Doch inzwischen ist das komplette Land auf das niedrigste Warnlevel, "sehr geringe Gefahr", zurückgestuft worden.

Am Wochenende war die Feuerwehr noch an mehreren Stellen ziemlich beschäftigt: Allen voran der Großbrand am Brocken, bei dem endlich ein Ende in Sicht ist.

Bei Möser im Jerichower Land waren rund 60 Hektar Feld und Ödland in Brand geraten. Die B1 und Schienen zwischen Magdeburg und Burg waren zeitweise gesperrt. Von Samstagabend bis Sonntagvormittag mussten jegliche Bahnen umgeleitet werden.