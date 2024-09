Waldbrand am Brocken unter Kontrolle? Kleine Feuer wieder entfacht!

Wernigerode - Unermüdlich haben Einsatzkräfte am Wochenende aus der Luft und am Boden den Großbrand am Brocken bekämpft. Regenfälle hatten die Situation zunächst entspannt.

Der Einsatz beim Waldbrand am Königsberg wird auch am Mittwoch weitergeführt. © Matthias Bein/dpa

Auch wenn der Regen in der Nacht zu Montag die Lage am Brocken entspannte und Einsatzkräfte abgezogen werden konnten, ist der Einsatz am Königsberg, einer Nebenkuppe des Brockens, noch nicht beendet.

Am Dienstagnachmittag teilte die Stadt Wernigerode mit, dass an einzelnen Stellen wieder kleinere Brände durch anhaltenden Wind aufgeflammt seien. Diese würden von den Schienen aus mit Wasser bekämpft.

Zuvor seien bereits weitere Glutnester in dem unwegsamen Gelände entdeckt worden, die nicht mit einem Löschflugzeug bekämpft werden können.

Es sei geplant, am Mittwoch erneut ins Gelände zu gehen, sagte der Einsatzleiter am Abend. Ziel sei, die sogenannten Spots in dem schwer zugänglichen Gebiet abzulöschen.

Zugleich werde nach dem Brand weiter aufgeräumt. Etwa 70 bis 80 Helfer - unter anderem von Feuerwehr, Nationalpark und Technischem Hilfswerk - seien dann voraussichtlich insgesamt wieder im Einsatz, hieß es.